ЗАМАНА - В России планируют ежегодно выплачивать новогоднюю пенсию

В России планируют ежегодно выплачивать новогоднюю пенсию

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16 декабря, 2021. Четверг 13:05
В России планируют ежегодно выплачивать новогоднюю пенсию

В России предлагают выплачивать гражданам новогоднюю пенсию на постоянной основе. Такой законопроект подготовлен комитетом Государственной думой по труду, социальной политике и делам ветеранов и направлен на заключение в правительство, информируют «Известия».

В России планируют ежегодно выплачивать новогоднюю пенсию
Общество

Автором предложения стал руководитель комитета Ярослав Нилов. Он сформировал документ по поручению лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского. В законопроекте указывается, что выплаты станут соразмерными пенсии гражданина, которую он уже получает.

 

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