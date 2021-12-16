Автором предложения стал руководитель комитета Ярослав Нилов. Он сформировал документ по поручению лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского. В законопроекте указывается, что выплаты станут соразмерными пенсии гражданина, которую он уже получает.
В России планируют ежегодно выплачивать новогоднюю пенсию
- Автор Мадина
- 16 декабря, 2021. Четверг 13:05
В России предлагают выплачивать гражданам новогоднюю пенсию на постоянной основе. Такой законопроект подготовлен комитетом Государственной думой по труду, социальной политике и делам ветеранов и направлен на заключение в правительство, информируют «Известия».
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