6-я сессия Народного Собрания региона 7-го созыва пройдет 22 декабря текущего года в 10 часов в Махачкале. Президиум добавил в повестку дня сессии 27 тем.
Президиум Народного Собрания Дагестана принял решение о созыве, повестке дня и порядке работы шестой сессии НС РД
- Автор Мадина
- 16 декабря, 2021. Четверг 09:02
Во вторник, 14 декабря, Президиум НС Дагестана принял решение о созыве, теме дня и порядке работы 6-й сессии Народного Собрания региона. Вел собрание Председатель регионального парламента Заур Аскендеров.
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