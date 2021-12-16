ЗАМАНА - Президиум Народного Собрания Дагестана принял решение о созыве, повестке дня и порядке работы шестой сессии НС РД

Президиум Народного Собрания Дагестана принял решение о созыве, повестке дня и порядке работы шестой сессии НС РД

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16 декабря, 2021. Четверг 09:02
Президиум Народного Собрания Дагестана принял решение о созыве, повестке дня и порядке работы шестой сессии НС РД

Во вторник, 14 декабря, Президиум НС Дагестана принял решение о созыве, теме дня и порядке работы 6-й сессии Народного Собрания региона. Вел собрание Председатель регионального парламента Заур Аскендеров.

Президиум Народного Собрания Дагестана принял решение о созыве, повестке дня и порядке работы шестой сессии НС РД
Общество

6-я сессия Народного Собрания региона 7-го созыва пройдет 22 декабря текущего года в 10 часов в Махачкале. Президиум добавил в повестку дня сессии 27 тем.

 

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