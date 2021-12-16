Шестой Российский интернет-форум «Кавказ» пройдет в Махачкале 20-21 декабря 2021 года

Автор Мадина

В историческом парке Махачкалы «Россия - моя история» 20-21 декабря проведут VI Российский интернет-форум «Кавказ» – один из самых больших ежегодных республиканских интернет-форумов, который будет посвящен темам цифровизации экономики и государственного управления.