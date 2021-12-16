ЗАМАНА - Шестой Российский интернет-форум «Кавказ» пройдет в Махачкале 20-21 декабря 2021 года

Шестой Российский интернет-форум «Кавказ» пройдет в Махачкале 20-21 декабря 2021 года

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16 декабря, 2021. Четверг 08:01
Шестой Российский интернет-форум «Кавказ» пройдет в Махачкале 20-21 декабря 2021 года

В историческом парке Махачкалы «Россия - моя история» 20-21 декабря проведут VI Российский интернет-форум «Кавказ» – один из самых больших ежегодных республиканских интернет-форумов, который будет посвящен темам цифровизации экономики и государственного управления.

Шестой Российский интернет-форум «Кавказ» пройдет в Махачкале 20-21 декабря 2021 года
Общество

Мероприятие направлено на государственных и муниципальных служащих, работников некоммерческих организаций и IT-компаний, которые работают в области цифровизации экономики и государственного управления. Инициатором интернет форума является Минцифрового развития региона при помощи Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

 

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