Стоит напомнить, что 5 декабря в городе Люберцы двое дагестанцев оказали медицинскую помощь лежащей на заснеженной улице без сознания девушке. Когда приехала скорая, парни помогли ее госпитализировать и в дальнейшем узнавали о ее состоянии.
Сергей Меликов встретился в Москве с молодыми врачами, которые спасли женщину от переохлаждения на улице
- Автор Мадина
- 16 декабря, 2021. Четверг 07:53
Лидер Дагестана Сергей Меликов провел встречу в Москве с дагестанцами Исмаилом Гаджиевым и Раджабом Абдуллабековым, дабы лично выразить благодарность за их неравнодушие и профессионализм в спасении человека. Об этом руководитель региона рассказал в своем аккаунте Instagram.
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