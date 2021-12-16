Сергей Меликов встретился в Москве с молодыми врачами, которые спасли женщину от переохлаждения на улице

Автор Мадина

Лидер Дагестана Сергей Меликов провел встречу в Москве с дагестанцами Исмаилом Гаджиевым и Раджабом Абдуллабековым, дабы лично выразить благодарность за их неравнодушие и профессионализм в спасении человека. Об этом руководитель региона рассказал в своем аккаунте Instagram.