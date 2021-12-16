Предпродажи билетов на фильм "Матрица: воскрешение" в прокате в РФ превысили 37 млн рублей

Автор Мадина

Предпродажи билетов на картину "Матрица: воскрешение", которая стала доступна для кинотеатров сегодня, 16 декабря, составляют более 37 млн рублей. Об этом говорят сведения Единой федеральной автоматизированной информационной системы информации о показах фильмов на большом экране.