Ленту в России выпустила корпорация Universal Pictures. Согласно сведениям ЕАИС, за день до премьеры предпродажи билетов на сеансы новой "Матрицы" составили более 37,2 миллиона рублей.
Предпродажи билетов на фильм "Матрица: воскрешение" в прокате в РФ превысили 37 млн рублей
- Автор Мадина
- 16 декабря, 2021. Четверг 01:32
Предпродажи билетов на картину "Матрица: воскрешение", которая стала доступна для кинотеатров сегодня, 16 декабря, составляют более 37 млн рублей. Об этом говорят сведения Единой федеральной автоматизированной информационной системы информации о показах фильмов на большом экране.
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