ЗАМАНА - Более 100 дагестанцев награждены государственными наградами

Более 100 дагестанцев награждены государственными наградами

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15 декабря, 2021. Среда 15:43
Более 100 дагестанцев награждены государственными наградами

Дагестанские активисты были награждены государственными наградами за свои рабочие достижения и многолетнюю плодотворную деятельность. Соответствующее постановление подписал лидер региона Сергей Меликов.

Более 100 дагестанцев награждены государственными наградами
Общество

В списке награжденных числится более 100 дагестанцев. 7 человек получили орден «За заслуги перед РД», 5 – медаль «За вклад в социально-экономическое развитие Дагестана», 2 – медаль «За доблестный труд», еще один – медаль имени Амет-хана Султана «За вклад в патриотическое воспитание молодежи».

 

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