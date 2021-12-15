Лидер РД Сергей Меликов провел собрание по важным вопросам

Первой темой обсуждения стали проблемы, поступившие в Центр управления регионом Дагестана за период с 23 ноября по 13 декабря, а также способы по их решению. Как заявил глава республиканского Центра Магомедсултан Абдуралимов, за отмеченный срок принято в обработку более 3 000 заявок жителей, основная масса которых живет в Махачкале, Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. В большей степени граждан беспокоят вопросы, которые связаны с оказанием государственной соцпомощи, отсутствием электроснабжения, холодной воды, задержкой выплат положенных пособий для семей. По завершению обсуждения проблем, поступающих в ЦУР, лидер региона потребовал активнее отработать все заявки граждан в период новогодних каникул.