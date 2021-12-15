Первой темой обсуждения стали проблемы, поступившие в Центр управления регионом Дагестана за период с 23 ноября по 13 декабря, а также способы по их решению. Как заявил глава республиканского Центра Магомедсултан Абдуралимов, за отмеченный срок принято в обработку более 3 000 заявок жителей, основная масса которых живет в Махачкале, Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. В большей степени граждан беспокоят вопросы, которые связаны с оказанием государственной соцпомощи, отсутствием электроснабжения, холодной воды, задержкой выплат положенных пособий для семей. По завершению обсуждения проблем, поступающих в ЦУР, лидер региона потребовал активнее отработать все заявки граждан в период новогодних каникул.
Лидер РД Сергей Меликов провел собрание по важным вопросам
- Автор Мадина
- 15 декабря, 2021. Среда 13:05
Лидер РД Сергей Меликов провел собрание на важные для субъекта вопросы, например: отопление, горячая вода, энергоснабжение и контроль за антикоронавирусными мерами.
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