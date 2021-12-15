Например, было обсуждено открытие учебных заведений в Хасавюртовском, Магарамкентском и Ахтынском районах и лицензирование детских садов в Кизилюрте, Кумторкалинском и Сергокалинском районах. На данный момент на финальной стадии строительства пребывают 4 школы, среди которых 3 школы на 1 302 места в рамках мероприятий по устранению трёхсменного режима обучения (в селах Новокостек и Эндирей Хасавюртовского района, Луткун Ахтынского района), генеральным подрядчиком является ФГУП «ГВСУ № 4». Еще одно учебное заведение возводится в рамках мероприятий по обеспечению новых мест в населенном пункте Оружба Магарамкентского района, подрядчиком является ООО «ПОН».
В Дагестане завершается строительство трёх новых школ в рамках ликвидации «трехсменки»
- Автор Мадина
- 15 декабря, 2021. Среда 10:45
Премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов вчера, 14 декабря, провёл собрание на тему открытия и лицензирования новых школ в ряде муниципалитетов.
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