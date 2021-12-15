ЗАМАНА - Глава Дагестана: «Минтруд крайне опоздал со своевременным начислением детских выплат»

Глава Дагестана: «Минтруд крайне опоздал со своевременным начислением детских выплат»

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15 декабря, 2021. Среда 08:27
Глава Дагестана: «Минтруд крайне опоздал со своевременным начислением детских выплат»

Лидер Дагестана Сергей Меликов резко отчитал сотрудников Министерства труда региона за частые заявления в ЦУР о том, что детские выплаты от 3 до 7 лет задерживаются.

Глава Дагестана: «Минтруд крайне опоздал со своевременным начислением детских выплат»
Общество

Как отметил руководитель республики, министерству необходимо отчитываться не за то, какую сумму оно освоило, а о том, насколько полно семьи охвачены выплатами. Сотрудники министерства ответили, что ощущается недостаток средств в размере 600 миллиона рублей. С этим вопросом, как заметил Сергей Меликов, уже поздно обращаться в федеральный центр за дополнительным финансированием: «Людям не нужна информация о том, сколько денег вы смогли освоить. Им важно получить выплаты в срок».

 

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