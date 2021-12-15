ЗАМАНА - В Дагестане с начала 2021 года выловили более 31 тысячи тонн рыбы

В Дагестане с начала 2021 года выловили более 31 тысячи тонн рыбы

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15 декабря, 2021. Среда 02:29
В Дагестане с начала 2021 года выловили более 31 тысячи тонн рыбы

За прошедшие месяцы 2021 года в Республики Дагестан добыча рыбы увеличилась в 2 раза по сравнению с 2020 годом.

В Дагестане с начала 2021 года выловили более 31 тысячи тонн рыбы
Общество

За это время в республике выловили 31 876 тонн рыбы, в то время как в 2020  16 тысяч 894 тонны.

По результатам 2021 года объём добычи кильки увеличился на 36 процентов, если сравнивать с прошлым годом.

 

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