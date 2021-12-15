За это время в республике выловили 31 876 тонн рыбы, в то время как в 2020 — 16 тысяч 894 тонны.
По результатам 2021 года объём добычи кильки увеличился на 36 процентов, если сравнивать с прошлым годом.
За прошедшие месяцы 2021 года в Республики Дагестан добыча рыбы увеличилась в 2 раза по сравнению с 2020 годом.
За это время в республике выловили 31 876 тонн рыбы, в то время как в 2020 — 16 тысяч 894 тонны.
По результатам 2021 года объём добычи кильки увеличился на 36 процентов, если сравнивать с прошлым годом.
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