«Под Новый год вводить ограничения такого вида — весьма сложная задача», — отметил Путин, комментируя введение QR-кодов на транспорте.
Накануне Совет Думы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов в общественном транспорте.
Лидер РФ Владимир Путин исключил введение ограничений на транспорте под Новый год. Об этом президент страны сообщил в ходе собрания с членами Правительства России в режиме видеоконференции.
«Под Новый год вводить ограничения такого вида — весьма сложная задача», — отметил Путин, комментируя введение QR-кодов на транспорте.
Накануне Совет Думы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов в общественном транспорте.
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