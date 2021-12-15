ЗАМАНА - Путин исключил введение QR-кодов на транспорте под Новый год

Путин исключил введение QR-кодов на транспорте под Новый год

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15 декабря, 2021. Среда 01:25
Путин исключил введение QR-кодов на транспорте под Новый год

Лидер РФ Владимир Путин исключил введение ограничений на транспорте под Новый год. Об этом президент страны сообщил в ходе собрания с членами Правительства России в режиме видеоконференции.

Путин исключил введение QR-кодов на транспорте под Новый год
Общество

«Под Новый год вводить ограничения такого вида — весьма сложная задача», — отметил Путин, комментируя введение QR-кодов на транспорте.

Накануне Совет Думы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов в общественном транспорте. 

 

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