Правила безопасности при сильном ветре

Сегодня, 15 декабря, на территории Республики Дагестан фиксируется усиление ветра 15-20 м/с.

Что нужно делать при подобных погодных условиях?

Если пришло предупреждение об усилении ветра, нужно принимать самостоятельные меры самозащиты. Лучшее решение — остаться дома.

— тщательно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия, стекла окон оклеить, если есть возможность, то защитить ставнями или щитами;

— подготовить дополнительный запас воды и еды, лекарств, держать рядом фонарик, керосиновую лампу, свечи, походную плитку, приемник на батарейках.

— убрать с крыш, балконов, подоконников и лоджий вещи, которые ветром могут быть сброшены вниз и причинить проходящим травмы.

— погасить огонь в печах, подготовиться к остановке электроснабжения, закрыть газовые краны. Оставить включенными радиоприемники и телевизоры, дабы по ним узнать про важные сведения.

— если во время сильного ветра вы находитесь на улице, необходимо уйти как можно дальше от легких построек, линий электропередач, мачт, деревьев, рекламных щитов и баннеров.

Единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112» и «101».