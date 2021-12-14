ЗАМАНА - Правила безопасности при сильном ветре

Правила безопасности при сильном ветре

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14 декабря, 2021. Вторник 16:01
Правила безопасности при сильном ветре

Сегодня, 15 декабря, на территории Республики Дагестан фиксируется усиление ветра 15-20 м/с.

Правила безопасности при сильном ветре
Общество

Что нужно делать при подобных погодных условиях?

Если пришло предупреждение об усилении ветра, нужно принимать самостоятельные меры самозащиты. Лучшее решение  остаться дома.

—  тщательно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия, стекла окон оклеить, если есть возможность, то защитить ставнями или щитами;

—  подготовить дополнительный запас воды и еды, лекарств, держать рядом фонарик, керосиновую лампу, свечи, походную плитку, приемник на батарейках.

—  убрать с крыш, балконов, подоконников и лоджий вещи, которые ветром могут быть сброшены вниз и причинить проходящим травмы. 

—  погасить огонь в печах, подготовиться к остановке электроснабжения, закрыть газовые краны. Оставить включенными радиоприемники и телевизоры, дабы по ним узнать про важные сведения.

—  если во время сильного ветра вы находитесь на улице, необходимо уйти как можно дальше от легких построек, линий электропередач, мачт, деревьев, рекламных щитов и баннеров.

Единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112» и «101». 

 

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