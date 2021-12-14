ЗАМАНА - Частный инвестор в Дагестане за 460 млн рублей запустит горно-обогатительный комбинат

Частный инвестор в Дагестане за 460 млн рублей запустит горно-обогатительный комбинат

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14 декабря, 2021. Вторник 14:50
Частный инвестор в Дагестане за 460 млн рублей запустит горно-обогатительный комбинат

За счет исполнения проекта будет обеспечено более 100 новых рабочих мест, а объемы добычи песка составят более 300 тысяч тонн в год.

Частный инвестор в Дагестане за 460 млн рублей запустит горно-обогатительный комбинат
Общество

Как сообщает первый заместитель премьер-министра Дагестана Батыр Эмеев, песок из выбранного места добычи был исследован и прошел экспертизу в Германии. Батыр Эмеев  добавил, что формирование собственной сырьевой базы для стекольной отрасли даст возможность повысить конкурентоспособность продукции компаний региона за счет падения стоимости сырья. Также продукция компании будет поставляться на федеральный рынок и на экспорт в объеме примерно 55 тысяч тонн ежегодно.

 

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