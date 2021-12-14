"Мы не требуем от несовершеннолетних тестов на ПЦР. Более того, у нас даже законопроект, который мы сегодня обсуждаем, вообще детей вывел из категории тех, кто попадает под этот законопроект", — заявила Голикова в своем обращении в Государственной думе. Она добавила, что вакцина от Covid-19 для несовершеннолетних носит добровольный характер.
Закон о QR-кодах не коснется детей
- Автор Мадина
- 14 декабря, 2021. Вторник 13:43
ПЦР-тестирование несовершеннолетних на Covid-19 в данный момент никто не может требовать, закон о QR-кодах на них не распространяется, подчеркнула вице-премьер России Татьяна Голикова.
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