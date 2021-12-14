ЗАМАНА - Новый трансформатор поставили в селе Новокули Новолакского района

Новый трансформатор поставили в селе Новокули Новолакского района

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14 декабря, 2021. Вторник 13:20
Новый трансформатор поставили в селе Новокули Новолакского района

Для обеспечения надежности электроснабжения для граждан села Новокули Новолакского района эксперты ПАО «Россети - Северный Кавказ» - «Дагэнерго» поставили новый трансформатор мощностью 1600 кВА на подстанции 35кВ «НИИСХ», рассказал в своем аккаунте Instagram врио вице-премьер региона Манвел Мажонц.

Новый трансформатор поставили в селе Новокули Новолакского района
Общество

Новое оборудование снимет нагрузку с подстанции, улучшится качество энергоснабжения домов, находящихся в селе Новокули (Новострой) Новолакского района, а также промышленной зоны и побережья города Махачкала.

На данный момент установка завершена.

 

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