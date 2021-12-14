Новое оборудование снимет нагрузку с подстанции, улучшится качество энергоснабжения домов, находящихся в селе Новокули (Новострой) Новолакского района, а также промышленной зоны и побережья города Махачкала.
На данный момент установка завершена.
Для обеспечения надежности электроснабжения для граждан села Новокули Новолакского района эксперты ПАО «Россети - Северный Кавказ» - «Дагэнерго» поставили новый трансформатор мощностью 1600 кВА на подстанции 35кВ «НИИСХ», рассказал в своем аккаунте Instagram врио вице-премьер региона Манвел Мажонц.
Новое оборудование снимет нагрузку с подстанции, улучшится качество энергоснабжения домов, находящихся в селе Новокули (Новострой) Новолакского района, а также промышленной зоны и побережья города Махачкала.
На данный момент установка завершена.
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