ЗАМАНА - Богослов из Ирака совершил визит в Дагестанский гуманитарный институт

Богослов из Ирака совершил визит в Дагестанский гуманитарный институт

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14 декабря, 2021. Вторник 11:50
Богослов из Ирака совершил визит в Дагестанский гуманитарный институт

В Дагестанский гуманитарный институт приехал с визитом богослов из Ирака, кандидат шариатских наук Маъмун Шаъбан Халил Ар-Равий.

Богослов из Ирака совершил визит в Дагестанский гуманитарный институт
Общество

Представители университета и богослов обсудили темы научных исследований, которыми гость из Ирака занимается уже 15 лет. Также были обсуждены вопросы, которые связаны с образовательной системой и благотворительными организациями в Ираке. Позже, с курсом лекций по корановедению Маъмун Шаъбан Халил Ар-Равий выступил перед учащимися вуза.

Дагестанцы и гость из Ирака обменялись памятными подарками, а и.о. руководителя ДГИ Дженнет Темуркаевая выразила надежду на продолжение совместной работы, в том числе в удаленном формате.

 

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