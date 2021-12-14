Богослов из Ирака совершил визит в Дагестанский гуманитарный институт

Представители университета и богослов обсудили темы научных исследований, которыми гость из Ирака занимается уже 15 лет. Также были обсуждены вопросы, которые связаны с образовательной системой и благотворительными организациями в Ираке. Позже, с курсом лекций по корановедению Маъмун Шаъбан Халил Ар-Равий выступил перед учащимися вуза.

Дагестанцы и гость из Ирака обменялись памятными подарками, а и.о. руководителя ДГИ Дженнет Темуркаевая выразила надежду на продолжение совместной работы, в том числе в удаленном формате.