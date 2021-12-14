ЗАМАНА - В Дагестане более 40 тысяч человек пребывают без электричества из-за плохой погоды

В Дагестане более 40 тысяч человек пребывают без электричества из-за плохой погоды

Автор
14 декабря, 2021. Вторник 11:43
В Дагестане более 40 тысяч человек пребывают без электричества из-за плохой погоды

Более 40 тысяч человек в 39 селах и городах Дагестана пребывают без электроснабжения из-за непогоды. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минэнергетики и ЖКХ республики.

В Дагестане более 40 тысяч человек пребывают без электричества из-за плохой погоды
Общество

В регионе уже два дня дождь и сильный ветер до 25 м/с. Энергетики работают в особом режиме работы, — рассказал источник агентства.

Как он добавил, устранение последствий плохой погоды пребывает также на контроле Министерства энергетики и ЖКХ РД.

 

Прочитано 54 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top