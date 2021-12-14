В регионе уже два дня дождь и сильный ветер до 25 м/с. Энергетики работают в особом режиме работы, — рассказал источник агентства.
Как он добавил, устранение последствий плохой погоды пребывает также на контроле Министерства энергетики и ЖКХ РД.
Более 40 тысяч человек в 39 селах и городах Дагестана пребывают без электроснабжения из-за непогоды. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минэнергетики и ЖКХ республики.
В регионе уже два дня дождь и сильный ветер до 25 м/с. Энергетики работают в особом режиме работы, — рассказал источник агентства.
Как он добавил, устранение последствий плохой погоды пребывает также на контроле Министерства энергетики и ЖКХ РД.
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