«Класса с 6-го дети начнут "копить" свои достижения. Это будет абсолютно другая мотивация: постепенно набирать баллы за волонтерство, спортивные занятия, творчество», — рассказал Музаев.
Он отметил, что эти достижения в будущем могут дать право на поступление в университеты. Сейчас в создании портфолио заинтересованы только дети 9-11 классов, добавил руководитель Рособрнадзора.
В ведомстве уже разрабатывают идею поступления в вузы по портфолио, эту возможность в Рособрнадзоре называют перспективной.