Глава Рособрнадзора рассказал про возможную альтернативу ЕГЭ

Портфолио школьников при поступлении в университеты может стать альтернативой ЕГЭ. Про возможную замену ЕГЭ рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с «Российской газетой».

«Класса с 6-го дети начнут "копить" свои достижения. Это будет абсолютно другая мотивация: постепенно набирать баллы за волонтерство, спортивные занятия, творчество», — рассказал Музаев.

Он отметил, что эти достижения в будущем могут дать право на поступление в университеты. Сейчас в создании портфолио заинтересованы только дети 9-11 классов, добавил руководитель Рособрнадзора.

В ведомстве уже разрабатывают идею поступления в вузы по портфолио, эту возможность в Рособрнадзоре называют перспективной.