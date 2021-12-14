ЗАМАНА - В российской школе госпитализировали более 70 детей с отравлением

В российской школе госпитализировали более 70 детей с отравлением

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14 декабря, 2021. Вторник 09:04
В российской школе госпитализировали более 70 детей с отравлением

Количество госпитализированных детей из республиканской школы-интерната в Кызыле (Республика Тыва) увеличилось до 74. Об этом информирует региональное управление МЧС.

В российской школе госпитализировали более 70 детей с отравлением
Общество

У всех детей выявлен предварительный диагноз — пищевое отравление. Их состояние называют удовлетворительным. На территории школы работает карантин.

 

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