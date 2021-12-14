В российском регионе поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах

Автор Мадина

Депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) поддерживают проект федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который предусматривает предъявление QR-кодов о прохождении вакцинации для посещения различных общественных мест. Об этом информирует пресс-служба Госсобрания российского субъекта в Telegram-канале.