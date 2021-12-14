За введение QR-кодов проголосовали 43 депутата, против — 12, один человек решил воздержаться.
Сообщают, что в документе существует неопределенность по списку мест, для допуска в которые нужно будет показывать штриховой код.
Депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) поддерживают проект федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который предусматривает предъявление QR-кодов о прохождении вакцинации для посещения различных общественных мест. Об этом информирует пресс-служба Госсобрания российского субъекта в Telegram-канале.
За введение QR-кодов проголосовали 43 депутата, против — 12, один человек решил воздержаться.
Сообщают, что в документе существует неопределенность по списку мест, для допуска в которые нужно будет показывать штриховой код.
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