ЗАМАНА - В российском регионе поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах

В российском регионе поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах

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14 декабря, 2021. Вторник 08:14
В российском регионе поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах

Депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) поддерживают проект федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который предусматривает предъявление QR-кодов о прохождении вакцинации для посещения различных общественных мест. Об этом информирует пресс-служба Госсобрания российского субъекта в Telegram-канале.

В российском регионе поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах
Общество

За введение QR-кодов проголосовали 43 депутата, против — 12, один человек решил воздержаться.

Сообщают, что в документе существует неопределенность по списку мест, для допуска в которые нужно будет показывать штриховой код.

 

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