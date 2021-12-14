ЗАМАНА - В Махачкале провели Республиканский чемпионат по робототехнике – 2021

В Махачкале провели Республиканский чемпионат по робототехнике – 2021

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14 декабря, 2021. Вторник 08:07
В Махачкале провели Республиканский чемпионат по робототехнике – 2021

В ДГУНХ прошел Республиканский чемпионат по робототехнике-2021. В нем участвовали более 60 подростков в возрасте от 8 до 17 лет со всего региона, информирует пресс-служба Малой академии наук республики.

В Махачкале провели Республиканский чемпионат по робототехнике – 2021
Общество

Поприветствовать школьников на чемпионат заглянули проректор по науке ДГУНХ Залина Абдуллаева, руководитель Малой академии наук региона Аймесей Дибирова и сотрудник дагестанского отделения «Ростелекома» и компании «Remax» Лейла Султанова.

В общем было представлено пять номинаций: «Робо-сумо», «Путешественник», «Управляемый футбол», «Шагающий шорт-трек» и «Робофишки». В каждой из номинаций участникам нужно было собрать и запрограммировать робота.

Чемпионат был проведен Минобразованием региона и детским технопарком «Кванториум» Малой академии наук.

 

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