Поприветствовать школьников на чемпионат заглянули проректор по науке ДГУНХ Залина Абдуллаева, руководитель Малой академии наук региона Аймесей Дибирова и сотрудник дагестанского отделения «Ростелекома» и компании «Remax» Лейла Султанова.
В общем было представлено пять номинаций: «Робо-сумо», «Путешественник», «Управляемый футбол», «Шагающий шорт-трек» и «Робофишки». В каждой из номинаций участникам нужно было собрать и запрограммировать робота.
Чемпионат был проведен Минобразованием региона и детским технопарком «Кванториум» Малой академии наук.