Конкурс был проведен в 3 этапа в Центре опережающей профессиональной подготовки. По результатам заданий победителем стала преподаватель колледжа ДГУ Сабина Велиева, 2 место получила Джамиля Аскендерова, а 3 – Якуб Якубов.
В Дагестане определены лучшие преподаватели права
- Автор Мадина
- 14 декабря, 2021. Вторник 08:03
В пятницу, 10 декабря, в Дагестане прошел финал Республиканского конкурса профессионального мастерства среди учителей права.
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