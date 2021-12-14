ЗАМАНА - В Дагестане определены лучшие преподаватели права

В Дагестане определены лучшие преподаватели права

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14 декабря, 2021. Вторник 08:03
В Дагестане определены лучшие преподаватели права

В пятницу, 10 декабря, в Дагестане прошел финал Республиканского конкурса профессионального мастерства среди учителей права.

В Дагестане определены лучшие преподаватели права
Общество

Конкурс был проведен в 3 этапа в Центре опережающей профессиональной подготовки.  По результатам заданий победителем стала преподаватель колледжа ДГУ Сабина Велиева, 2 место получила Джамиля Аскендерова, а 3 – Якуб Якубов.

 

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