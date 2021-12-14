Тему безопасного газоснабжения и платёжной дисциплины граждан обсудили в Дагестане

Руководитель отдела корпоративной защиты ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимир Василенко отметил, что политика гендиректора Александра Давыдова и в целом всей организации направлена на уменьшение аварийных инцидентов, обеспечение надежности использования сетей, а также качественного газоснабжения дагестанцев. Было озвучено, что за прошедший месяц в офис организации пришло более 20 жалоб от жителей городов и сел региона на то, что дома не отапливаются из-за острого недостатка газа. Подробнее можно прочитать тут.