Руководитель отдела корпоративной защиты ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимир Василенко отметил, что политика гендиректора Александра Давыдова и в целом всей организации направлена на уменьшение аварийных инцидентов, обеспечение надежности использования сетей, а также качественного газоснабжения дагестанцев. Было озвучено, что за прошедший месяц в офис организации пришло более 20 жалоб от жителей городов и сел региона на то, что дома не отапливаются из-за острого недостатка газа. Подробнее можно прочитать тут.
Тему безопасного газоснабжения и платёжной дисциплины граждан обсудили в Дагестане
- Автор Мадина
- 14 декабря, 2021. Вторник 01:21
Тему безопасного газоснабжения граждан и повышения платежной дисциплины в осенне-зимний период обсудили 13 декабря в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала».
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