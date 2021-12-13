Как сообщают, ранее не информировалось о смертях, вызванных новым штаммом омикрон. В ходе поездки в центр вакцинации недалеко от Паддингтона в западном Лондоне Джонсон отметил, что заражение новым видом вируса может привести к госпитализации и к смерти человека.
В Великобритании скончался первый пациент от штамма «омикрон»
- Автор Мадина
- 13 декабря, 2021. Понедельник 17:02
В Британии скончался первый человек, который заразился омикрон-штаммом коронавируса. О его смерти информировал премьер-министр страны Борис Джонсон, его слова приводит издание Sky News.
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