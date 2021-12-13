В Великобритании скончался первый пациент от штамма «омикрон»

Автор Мадина

В Британии скончался первый человек, который заразился омикрон-штаммом коронавируса. О его смерти информировал премьер-министр страны Борис Джонсон, его слова приводит издание Sky News.