Учебное заведение строится на территории между районом Махачкалы Семендер и селом Красноармейское. Это один из самых больших объектов, который возводится на данный момент в регионе и пребывает на ежедневном контроле у руководства республики.

Новое учебное заведение позволит уменьшить нагрузку на 58 школу района Семендер, которая сейчас работает в 3 смены, и на учебное заведение в селе Красноармейское.

В школе будут доступны для детей 4 корпуса со спортивным и актовым залами на 700 мест, с двумя плавательными бассейнами на 25 и 12 метров, столовой на 408 места, отвечающим современным требованиям. Строительство школы завершится к апрелю 2021 года, а введение в работу – к новому учебному году.