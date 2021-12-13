ЗАМАНА - Новую школу на 1124 места возводят в районе Семендер

Новую школу на 1124 места возводят в районе Семендер

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13 декабря, 2021. Понедельник 15:48
Новую школу на 1124 места возводят в районе Семендер
Врио заместителя премьер-министра региона Манвел Мажонц проверил процесс строительства школы на 1224 ученических места. 
Новую школу на 1124 места возводят в районе Семендер
Общество

Учебное заведение строится на территории между районом Махачкалы Семендер и селом Красноармейское. Это один из самых больших объектов, который возводится на данный момент в регионе и пребывает на ежедневном контроле у руководства республики.

Новое учебное заведение позволит уменьшить нагрузку на 58 школу района Семендер, которая сейчас работает в 3 смены, и на учебное заведение в селе Красноармейское. 

В школе будут доступны для детей 4 корпуса со спортивным и актовым залами на 700 мест, с двумя плавательными бассейнами на 25 и 12 метров, столовой на 408 места, отвечающим современным требованиям. Строительство школы завершится к апрелю 2021 года, а введение в работу – к новому учебному году.

 

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