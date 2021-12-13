ЗАМАНА - Сергей Меликов призвал муниципалитеты к ответственному подходу к обеспечению защиты населения от ЧС

Сергей Меликов призвал муниципалитеты к ответственному подходу к обеспечению защиты населения от ЧС

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13 декабря, 2021. Понедельник 15:44
Сергей Меликов призвал муниципалитеты к ответственному подходу к обеспечению защиты населения от ЧС

В субботу, 11 декабря, лидер Дагестана Сергей Меликов провел собрание Комиссии при Главе региона по предупреждению и устранению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Сергей Меликов призвал муниципалитеты к ответственному подходу к обеспечению защиты населения от ЧС
Общество

Начиная заседание, Меликов обратил внимание, что на повестке дня стоят темы, которые объединяются не только проблемой безопасности, защиты граждан и территорий от чрезвычайных ситуаций, но и готовностью сил и средств, мер по подготовке жителей в области гражданской обороны и защиты от ЧС, состоянием системы оповещения. 

В этом отношении, считает глава Дагестана, большая ответственность лежит на муниципалитетах.   Подробнее можно прочитать тут.

 

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