В субботу, 11 декабря, лидер Дагестана Сергей Меликов провел собрание Комиссии при Главе региона по предупреждению и устранению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Начиная заседание, Меликов обратил внимание, что на повестке дня стоят темы, которые объединяются не только проблемой безопасности, защиты граждан и территорий от чрезвычайных ситуаций, но и готовностью сил и средств, мер по подготовке жителей в области гражданской обороны и защиты от ЧС, состоянием системы оповещения.