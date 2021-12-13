На ярмарке цены на товары были на 20-30 процентов ниже, чем в магазинах.
Как рассказал глава Управления сельского хозяйства Новолакского района Камиль Магомедов, жители и гости Хасавюрта были очень рады и выражали благодарность специалистам, которые вырастили и продали по низкой цене товары животноводства и растениеводства.
8-я межрайонная сельхозярмарка прошла в Хасавюрте
- Автор Мадина
- 13 декабря, 2021. Понедельник 14:44
Восьмая межрайонная сельхозярмарка прошла при поддержке Минсельхозпрода, Минпромторга региона и администрации Хасавюрта.
На ярмарке цены на товары были на 20-30 процентов ниже, чем в магазинах.
Как рассказал глава Управления сельского хозяйства Новолакского района Камиль Магомедов, жители и гости Хасавюрта были очень рады и выражали благодарность специалистам, которые вырастили и продали по низкой цене товары животноводства и растениеводства.