8-я межрайонная сельхозярмарка прошла в Хасавюрте

На ярмарке цены на товары были на 20-30 процентов ниже, чем в магазинах. Как рассказал глава Управления сельского хозяйства Новолакского района Камиль Магомедов, жители и гости Хасавюрта были очень рады и выражали благодарность специалистам, которые вырастили и продали по низкой цене товары животноводства и растениеводства.

