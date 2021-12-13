Владимир Кириенко возглавил VK

Совет директоров отдал голос за назначение Кириенко на должность. На посту гендиректора VK он сменит Бориса Добродеева. Решение вступило в силу момент принятия. Кириенко известен как эксперт в сфере IT-технологий и цифровой трансформации. «Ростелеком» при работе с Кириенко попал в рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes. В таком рейтинге прошлого года компания занимала 11 место.