С 25 декабря авиакомпания Scat начнёт полеты из Махачкалы в город Актау. Рейсы будут проходить каждую неделю, по субботам на самолетах вместимостью до 50 пассажиров.
Аэропорт Махачкалы возвращает авиасообщение с Казахстаном
- Автор Мадина
- 13 декабря, 2021. Понедельник 13:06
В Международном аэропорту Махачкалы снова открылись регулярные рейсы в Казахстан.
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