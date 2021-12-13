ЗАМАНА - Аэропорт Махачкалы возвращает авиасообщение с Казахстаном

Аэропорт Махачкалы возвращает авиасообщение с Казахстаном

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13 декабря, 2021. Понедельник 13:06
Аэропорт Махачкалы возвращает авиасообщение с Казахстаном

В Международном аэропорту Махачкалы снова открылись регулярные рейсы в Казахстан.

Аэропорт Махачкалы возвращает авиасообщение с Казахстаном
Общество

С 25 декабря авиакомпания Scat начнёт полеты из Махачкалы в город Актау. Рейсы будут проходить каждую неделю, по субботам на самолетах вместимостью до 50 пассажиров.

 

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