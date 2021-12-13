ЗАМАНА - К уголовной ответственности привлечена экс-руководитель отделения почтовой связи Кайтагского района

К уголовной ответственности привлечена экс-руководитель отделения почтовой связи Кайтагского района

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13 декабря, 2021. Понедельник 12:53
К уголовной ответственности привлечена экс-руководитель отделения почтовой связи Кайтагского района

Кайтагский суд Дагестана приговорил к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 160 Уголовного Кодекса России экс-руководителя отделения почтовой связи села Маджалис Дербентского почтамта УФПС (управление федеральной почтовой связи) региона АО «Почта России» Зубаилова И.М.

К уголовной ответственности привлечена экс-руководитель отделения почтовой связи Кайтагского района
Общество

На основании собранных УФСБ РФ по региону сведений, в рамках открытого следственным отделом МВД РФ по Кайтагскому району уголовного дела, выявлено, что в период с января 2018 по март 2019 года Зубаилова И.М. украла 2 миллиона 870 тысяч рублей, которые предназначались для выплат жителям Кайтагского района региона: пособия по безработице, уход за детьми, материальная помощь участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Суд дал Зубаиловой И.М. 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, запретом права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, которые связаны с осуществлением руководящей и административно-хозяйственной деятельностью на 2 года, с полным возвращением украденной суммы.

 

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