ЗАМАНА - Тринадцатилетний Сааб Азизов стал самым молодым среди всех помощников депутатов Госдумы

Тринадцатилетний Сааб Азизов стал самым молодым среди всех помощников депутатов Госдумы

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13 декабря, 2021. Понедельник 11:15
Тринадцатилетний Сааб Азизов стал самым молодым среди всех помощников депутатов Госдумы

Депутат Годумы России Султан Хамзаев предложил юному журналисту 13 лет Саабу Азизову должность его помощника. Предложение было сделано в ходе беседы с подростком в прямом эфире в Instagram.

Тринадцатилетний Сааб Азизов стал самым молодым среди всех помощников депутатов Госдумы
Общество

Накануне на пресс-конференции лидера Дагестана Азизов задал вопрос Сергею Меликову о помощи в проведении общественного контроля за ходом строительства детских площадок, садов и больниц. Глава РД поддержал юного журналиста и посоветовал тому поговорить с депутатом Государственной думы. Султан Хамзаев сразу же связался с мальчиком в онлайн-режиме. Депутат полностью поддержал активную гражданскую позицию юного журналиста, после чего предложил ему должность помощника.

 

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