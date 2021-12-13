Накануне на пресс-конференции лидера Дагестана Азизов задал вопрос Сергею Меликову о помощи в проведении общественного контроля за ходом строительства детских площадок, садов и больниц. Глава РД поддержал юного журналиста и посоветовал тому поговорить с депутатом Государственной думы.
Султан Хамзаев сразу же связался с мальчиком в онлайн-режиме. Депутат полностью поддержал активную гражданскую позицию юного журналиста, после чего предложил ему должность помощника.
Тринадцатилетний Сааб Азизов стал самым молодым среди всех помощников депутатов Госдумы
- Автор Мадина
- 13 декабря, 2021. Понедельник 11:15
Депутат Годумы России Султан Хамзаев предложил юному журналисту 13 лет Саабу Азизову должность его помощника. Предложение было сделано в ходе беседы с подростком в прямом эфире в Instagram.
Накануне на пресс-конференции лидера Дагестана Азизов задал вопрос Сергею Меликову о помощи в проведении общественного контроля за ходом строительства детских площадок, садов и больниц. Глава РД поддержал юного журналиста и посоветовал тому поговорить с депутатом Государственной думы.
Султан Хамзаев сразу же связался с мальчиком в онлайн-режиме. Депутат полностью поддержал активную гражданскую позицию юного журналиста, после чего предложил ему должность помощника.
Последнее от Мадина
- Батыр Эмеев проверил соблюдение ТЦ требований о предъявлении гражданами QR-кодов
- Володин сообщил о снятии законопроекта о введении QR-кодов на транспорте с рассмотрения
- Надзорная работа в области ЖКХ Дагестана перешла в цифровой формат
- В Махачкале разыгрывается iPhone 13 модели среди вакцинированных
- В Махачкале прошел эко субботник Чистый Тарки-тау