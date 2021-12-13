ЗАМАНА - Батыр Эмеев проверил соблюдение ТЦ требований о предъявлении гражданами QR-кодов

Батыр Эмеев проверил соблюдение ТЦ требований о предъявлении гражданами QR-кодов

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13 декабря, 2021. Понедельник 10:56
Батыр Эмеев проверил соблюдение ТЦ требований о предъявлении гражданами QR-кодов

Первый вице-премьер региона Батыр Эмеев проверил соблюдение требований о предъявлении гражданами QR-кодов о прохождении вакцинации.

Батыр Эмеев проверил соблюдение ТЦ требований о предъявлении гражданами QR-кодов
Общество

Как сообщают, следуют всем правилам представители «Киргу» и «Миркато».

«Во множество магазинов и торговых центров мы прошли совершенно свободно. Входной контроль отсутствует, хотя мы туда направляли добровольцев для помощи, дабы правильно организовывать контроль. Некоторые магазины создают лишь видимость соблюдения правил безопасности в условиях эпидемии. К подобным учреждениям Роспотребнадзор должен принять соответствующие меры. Наша цель, со своей стороны, – это следование указу лидера региона», – заявил Батыр Эмеев.

 

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