Батыр Эмеев проверил соблюдение ТЦ требований о предъявлении гражданами QR-кодов

Первый вице-премьер региона Батыр Эмеев проверил соблюдение требований о предъявлении гражданами QR-кодов о прохождении вакцинации.

Как сообщают, следуют всем правилам представители «Киргу» и «Миркато».

«Во множество магазинов и торговых центров мы прошли совершенно свободно. Входной контроль отсутствует, хотя мы туда направляли добровольцев для помощи, дабы правильно организовывать контроль. Некоторые магазины создают лишь видимость соблюдения правил безопасности в условиях эпидемии. К подобным учреждениям Роспотребнадзор должен принять соответствующие меры. Наша цель, со своей стороны, – это следование указу лидера региона», – заявил Батыр Эмеев.