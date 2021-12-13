Надзорная работа в области ЖКХ Дагестана перешла в цифровой формат
- Автор Мадина
- 13 декабря, 2021. Понедельник 09:52
Надзорная работа в области ЖКХ Дагестана перешла в цифровой формат, информация об этом опубликована официальным аккаунтом госжилинспекции региона в Instagram.
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