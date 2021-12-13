В Махачкале разыгрывается iPhone 13 модели среди вакцинированных
- Автор Мадина
- 13 декабря, 2021. Понедельник 09:10
Розыгрыш смартфона осуществляется на официальной странице руководителя Махачкалы Салмана Дадаева в Instagram.
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