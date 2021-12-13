ЗАМАНА - Руководство Дагестана и АСИ обсудили инвестиционный климат республики

Руководство Дагестана и АСИ обсудили инвестиционный климат республики

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13 декабря, 2021. Понедельник 08:29
Руководство Дагестана и АСИ обсудили инвестиционный климат республики
Врио первого заместителя премьер-министра региона Батыр Эмеев провел собрание в режиме ВКС с сотрудниками АНО «Агентство стратегических инициатив» - куратором Северного Кавказа, руководителем проектов в блоке регионального развития Тиграном Минасян и главой лаборатории инициатив Андреем Дорошенко.
Руководство Дагестана и АСИ обсудили инвестиционный климат республики
Общество

Каждый год Агентство стратегических инициатив создает Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах России.

Оценка осуществляется по 42 показателям, при этом рейтинг основывается на 3 типах данных, например: статистические сведения (источниками являются Росстат, федеральные министерства и ведомства, регионы страны); экспертная оценка, опросы бизнес-сообщества.

В прошлом году по сравнению с 2019 годом зафиксирован рост интегрального индекса региона. В Дагестане были улучшены позиции по 19 показателям.

Например, замечены улучшения по доступности трудовых ресурсов.  Подробнее на сайте правительства региона.

 

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