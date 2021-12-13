Каждый год Агентство стратегических инициатив создает Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах России.

Оценка осуществляется по 42 показателям, при этом рейтинг основывается на 3 типах данных, например: статистические сведения (источниками являются Росстат, федеральные министерства и ведомства, регионы страны); экспертная оценка, опросы бизнес-сообщества.

В прошлом году по сравнению с 2019 годом зафиксирован рост интегрального индекса региона. В Дагестане были улучшены позиции по 19 показателям.

Например, замечены улучшения по доступности трудовых ресурсов. Подробнее на сайте правительства региона.