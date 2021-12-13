Председатель Правительства региона Амирханов напомнил, что лидером Дагестана Сергеем Меликовым поручено проработать вопросы применения господдержки по нормам Ислама в субъекте. Рабочей командой был создан алгоритм предоставления господдержки бизнес-сообщества по этическим нормам, который подходит для предпринимателей всех религий. Этот алгоритм был сформирован с участием сотрудников Министерства юстиции и Министерства финансов региона в целях соответствия данного продукта нормам законодательства России. Речь идёт о финансовом проекте «мурабаха», который представляет собой товарную рассрочку через платформу для предоставления этических финансов между поставщиком и предпринимателем. Основным преимуществом этого продукта является отсутствие штрафов за просроченный платеж, пеней и процентов.
В Дагестане собираются внедрить алгоритм господдержки бизнеса по нормам Ислама
- Автор Мадина
- 13 декабря, 2021. Понедельник 08:14
Премьер-министр РД Абдулпатах Амирханов в пятницу, 10 декабря, провел собрание с представителями инициативной рабочей команды Агентства по бизнесу и инвестициям региона на тему этических (исламских) финансов.
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