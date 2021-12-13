ЗАМАНА - В Дагестане программа капремонта до конца 2021 года будет полностью выполнена

В Дагестане программа капремонта до конца 2021 года будет полностью выполнена

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13 декабря, 2021. Понедельник 01:45
В Дагестане программа капремонта до конца 2021 года будет полностью выполнена
Врио заместителя премьер-министра Манвел Мажонц провел собрание на тему формирования комплекса мер по обеспечению безопасного содержания и эксплуатации лифтов, которые были заменены в текущем году в рамках господдержки.
В Дагестане программа капремонта до конца 2021 года будет полностью выполнена
Общество

На совещании были обсуждены темы по обеспечению безопасного содержания и использования лифтов и лифтового оборудования многоэтажных домов после капремонта, а также постановки на учет и включения в реестр лифтового оборудования Управления Ростехнадзора по субъекту.

Начиная собрание, Манвел Мажонц отметил важность исполнения в полном объеме мероприятий по замене лифтового оборудования в рамках реализации республиканского проекта капремонта в многоэтажных домах.

Так, в 2021 году осуществляется замена 146 лифтов в 46 домах, на эту задачу выделено 294 миллиона рублей. Подробнее на сайте правительства региона.

 

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