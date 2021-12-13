ЗАМАНА - Лидер Дагестана Сергей Меликов провел собрание Совета Безопасности региона

Лидер Дагестана Сергей Меликов провел собрание Совета Безопасности региона

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13 декабря, 2021. Понедельник 00:39
Лидер Дагестана Сергей Меликов провел собрание Совета Безопасности региона

В пятницу, 10 декабря, лидер Дагестана Сергей Меликов провел плановое собрание Совета Безопасности региона.

Лидер Дагестана Сергей Меликов провел собрание Совета Безопасности региона
Общество

Основной повесткой совещания стала тема мер по обеспечению информационной безопасности в субъекте.

Обсуждая этот вопрос, Сергей Меликов напомнил о форуме СМИ, который в эти дни с успехом проходит.

«Наша республика на данный момент в медиаплане самая активная, если сравнивать с другими регионами Северного Кавказа. При этом информационная безопасность в регионе является проблемой. В процессе пресс-конференции прозвучали вопросы, напрямую связанные с пассивностью наших руководителей во всех ветвях власти. Пассивность заключается в том, что не хотят у нас главы этих структур заниматься информационным сопровождением своей работы», – отметил лидер РД. Подробнее на сайте Главы Дагестана.

 

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