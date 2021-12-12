В Правительстве Дагестана обсудили проблему самостроев

Под руководством врио первого заместителя премьер-министра РД Батыра Эмеева прошло собрание Правительственной комиссии по принятию идей о возможности приведения самовольно построенных на территории региона многоэтажных домов в соответствие с установленными законодательством правилами.

На заседании обсуждались 50 МКД, которые были построены с нарушением градостроительных требований. Эти многоквартирные здания были осмотрены и признаны безопасными, но по каждому были вынесены рекомендации по устранению ошибок. Администрация Махачкалы, Госжилинспекция и ресурсоснабжающие организации осуществили работу по введению их в гражданский оборот. Подробнее можно прочитать тут.