ЗАМАНА - В Правительстве Дагестана обсудили проблему самостроев

В Правительстве Дагестана обсудили проблему самостроев

Автор
12 декабря, 2021. Воскресенье 02:01
В Правительстве Дагестана обсудили проблему самостроев

Под руководством врио первого заместителя премьер-министра РД Батыра Эмеева прошло собрание Правительственной комиссии по принятию идей о возможности приведения самовольно построенных на территории региона многоэтажных домов в соответствие с установленными законодательством правилами.

В Правительстве Дагестана обсудили проблему самостроев
Общество

На заседании обсуждались 50 МКД, которые были построены с нарушением градостроительных требований. Эти многоквартирные здания были осмотрены и признаны безопасными, но по каждому были вынесены рекомендации по устранению ошибок.  Администрация Махачкалы, Госжилинспекция и ресурсоснабжающие организации осуществили работу по введению их в гражданский оборот. Подробнее можно прочитать тут.

 

Прочитано 34 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top