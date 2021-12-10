Для назначения стипендий учащиеся с успехом прошли отбор из числа желающих из вузов региона, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Эти студенты учатся на отлично, они побеждали и участвовали в региональных, всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах, активно проявляли себя в научно-исследовательской работе и публиковались в научных изданиях.
Студенты ДГТУ стали стипендиатами Главы Дагестана
- Автор Мадина
- 10 декабря, 2021. Пятница 16:57
За большие успехи в учебе и в научных исследованиях 4 студента и один аспирант ДГТУ начнут получать стипендию Главы РД, информирует пресс-служба университета.
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