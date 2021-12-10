Муратов и Ресса получили дипломы и медали лауреатов Нобелевской премии мира за текущий год. Мероприятие прошло в Городской ратуше города Осло.
Муратову вручили Нобелевскую премию мира
- Автор Мадина
- 10 декабря, 2021. Пятница 16:33
Главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову вручили Нобелевскую премию мира. Награды также удостоилась журналистка из Филиппин Мария Ресса. Трансляция мероприятия опубликована на официальном YouTube-канале Нобелевской премии.
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