ЗАМАНА - Муратову вручили Нобелевскую премию мира

Муратову вручили Нобелевскую премию мира

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10 декабря, 2021. Пятница 16:33
Муратову вручили Нобелевскую премию мира

Главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову вручили Нобелевскую премию мира. Награды также удостоилась журналистка из Филиппин Мария Ресса. Трансляция мероприятия опубликована на официальном YouTube-канале Нобелевской премии.

Муратову вручили Нобелевскую премию мира
Общество

Муратов и Ресса получили дипломы и медали лауреатов Нобелевской премии мира за текущий год. Мероприятие прошло в Городской ратуше города Осло.

 

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