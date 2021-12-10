Представители МЧС провели рейды на территории рынка «Ирчи Казака» в Махачкале

Рейд был проведен на территории одноименного рынка по улице Ирчи Казака. В нем участвовали представители отдела надзорной работы и профилактической деятельности №1, личный состав пожарно-спасательной части №8, а также сотрудники администрации рынка. «На территории Ирчи Казака было проверено соответствие правилам по обеспечению беспрепятственного проезда спецтехники. Мы выявили, что не предусмотрен въезд пожарной техники на территорию рынка, так как высота существующего въезда не соответствует требованиям. Кроме того, на местах установки пожарных гидрантов торговой точки находится личный автотранспорт, то есть нет доступа к гидрантам», – сообщили МЧС о найденных ошибках.