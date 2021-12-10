ЗАМАНА - Представители МЧС провели рейды на территории рынка «Ирчи Казака» в Махачкале

Представители МЧС провели рейды на территории рынка «Ирчи Казака» в Махачкале

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10 декабря, 2021. Пятница 14:48
Представители МЧС провели рейды на территории рынка «Ирчи Казака» в Махачкале

На объектах с массовым скоплением жителей региона осуществляются профилактические мероприятия в рамках надзорно-профилактической операции «Новый год», информирует пресс-служба МЧС по Дагестану.

Представители МЧС провели рейды на территории рынка «Ирчи Казака» в Махачкале
Общество

Рейд был проведен на территории одноименного рынка по улице Ирчи Казака. В нем участвовали представители отдела надзорной работы и профилактической деятельности №1, личный состав пожарно-спасательной части №8, а также сотрудники администрации рынка. «На территории Ирчи Казака было проверено соответствие правилам по обеспечению беспрепятственного проезда спецтехники. Мы выявили, что не предусмотрен въезд пожарной техники на территорию рынка, так как высота существующего въезда не соответствует требованиям. Кроме того, на местах установки пожарных гидрантов торговой точки находится личный автотранспорт, то есть нет доступа к гидрантам», – сообщили МЧС о найденных ошибках.

 

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