ЗАМАНА - Дочь Героя России Магомеда Османова поздравили с Днем Героев Отечества

Дочь Героя России Магомеда Османова поздравили с Днем Героев Отечества

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10 декабря, 2021. Пятница 13:48
Дочь Героя России Магомеда Османова поздравили с Днем Героев Отечества

Вчера, 9 декабря, в День Героев Отечества, по поручению руководителя Дагестана Сергея Меликова в город Избербаш приехал глава Минтранспорта региона Ширухан Гаджимурадов, информирует пресс-служба администрации муниципалитета.

Дочь Героя России Магомеда Османова поздравили с Днем Героев Отечества
Общество

Он совместно с руководителем городского округа Магомедом Исаковым совершил визит в дом дочери Героя РФ Магомеда Османова Карины Османовой. Отец Карины – майор милиции Магомед Османов – погиб при исполнении служебного долга от рук преступников в 2007 году. 
Ширухан Гаджимурадов пожелал девушке здоровья, счастья, семейного благополучия. В знак уважения и признательности они вручили Карине букет и подарок.   Дочь героя России сердечно поблагодарила лидера региона Сергея Меликова, главу министерства транспорта республики Ширухана Гаджимурадова и руководителя Избербаша Магомеда Исакова за внимание и дань уважения ее отцу. 

 

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