Он совместно с руководителем городского округа Магомедом Исаковым совершил визит в дом дочери Героя РФ Магомеда Османова Карины Османовой.
Отец Карины – майор милиции Магомед Османов – погиб при исполнении служебного долга от рук преступников в 2007 году.
Ширухан Гаджимурадов пожелал девушке здоровья, счастья, семейного благополучия. В знак уважения и признательности они вручили Карине букет и подарок. Дочь героя России сердечно поблагодарила лидера региона Сергея Меликова, главу министерства транспорта республики Ширухана Гаджимурадова и руководителя Избербаша Магомеда Исакова за внимание и дань уважения ее отцу.
Дочь Героя России Магомеда Османова поздравили с Днем Героев Отечества
- Автор Мадина
- 10 декабря, 2021. Пятница 13:48
Вчера, 9 декабря, в День Героев Отечества, по поручению руководителя Дагестана Сергея Меликова в город Избербаш приехал глава Минтранспорта региона Ширухан Гаджимурадов, информирует пресс-служба администрации муниципалитета.
Он совместно с руководителем городского округа Магомедом Исаковым совершил визит в дом дочери Героя РФ Магомеда Османова Карины Османовой.
Отец Карины – майор милиции Магомед Османов – погиб при исполнении служебного долга от рук преступников в 2007 году.