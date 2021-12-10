Дочь Героя России Магомеда Османова поздравили с Днем Героев Отечества

Он совместно с руководителем городского округа Магомедом Исаковым совершил визит в дом дочери Героя РФ Магомеда Османова Карины Османовой. Отец Карины – майор милиции Магомед Османов – погиб при исполнении служебного долга от рук преступников в 2007 году.

Ширухан Гаджимурадов пожелал девушке здоровья, счастья, семейного благополучия. В знак уважения и признательности они вручили Карине букет и подарок. Дочь героя России сердечно поблагодарила лидера региона Сергея Меликова, главу министерства транспорта республики Ширухана Гаджимурадова и руководителя Избербаша Магомеда Исакова за внимание и дань уважения ее отцу.