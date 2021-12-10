Начался дискуссионный форум «Будущее классической журналистики в условиях новой цифровой реальности. Федеральные и региональные аспекты».
Второй день медиафорума региональных СМИ стартовал в Махачкале
- Автор Мадина
- 10 декабря, 2021. Пятница 11:42
2 день медиафорума «Региональные СМИ в условиях новой реальности: векторы развития» стартовал в Махачкале на базе музейного комплекса «Россия — моя история».
Ведущими мероприятия являются заместитель гендиректора ИА «Интерфакс» Михаил Кетько, первый заместитель главреда ТАСС Лана Самарина, глава региональной службы ТАСС Андрей Цицинов, руководитель Минпечати РД Умаросман Гаджиев.
Основными темами конференции стали следующие: современная журналистика, блогерство, новостная журналистика и главные её принципы. Подробнее можно прочитать тут.