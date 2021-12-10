ЗАМАНА - Второй день медиафорума региональных СМИ стартовал в Махачкале

Второй день медиафорума региональных СМИ стартовал в Махачкале

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10 декабря, 2021. Пятница 11:42
Второй день медиафорума региональных СМИ стартовал в Махачкале

2 день медиафорума «Региональные СМИ в условиях новой реальности: векторы развития» стартовал в Махачкале на базе музейного комплекса «Россия — моя история». 

Второй день медиафорума региональных СМИ стартовал в Махачкале
Общество

Начался дискуссионный форум «Будущее классической журналистики в условиях новой цифровой реальности. Федеральные и региональные аспекты». 

Ведущими мероприятия являются заместитель гендиректора ИА «Интерфакс» Михаил Кетько, первый заместитель главреда ТАСС Лана Самарина, глава региональной службы ТАСС Андрей Цицинов, руководитель Минпечати РД Умаросман Гаджиев. 

Основными темами конференции стали следующие: современная журналистика, блогерство, новостная журналистика и главные её принципы. Подробнее можно прочитать тут.

 

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