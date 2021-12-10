Заур Аскендеров посетил семью Героя Российской Федерации Тулпара Мусалаева

Звание Героя России Тулпару Мусалаеву было дано постановлением главы РФ Владимира Путина в 2014 году. В 2016 году он погиб при работе в Южной Осетии. Жена Тулпара Мусалаева выразила благодарность Зауру Аскендерову за внимание и обратилась с просьбой о помощи в получении жилплощади и трудоустройстве. В данный момент она с детьми живет в доме у родителей. Председатель Народного Собрания пообещал, что просьба Аминат Мусалаевой будет обсуждена.