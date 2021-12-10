Звание Героя России Тулпару Мусалаеву было дано постановлением главы РФ Владимира Путина в 2014 году. В 2016 году он погиб при работе в Южной Осетии. Жена Тулпара Мусалаева выразила благодарность Зауру Аскендерову за внимание и обратилась с просьбой о помощи в получении жилплощади и трудоустройстве. В данный момент она с детьми живет в доме у родителей. Председатель Народного Собрания пообещал, что просьба Аминат Мусалаевой будет обсуждена.
Заур Аскендеров посетил семью Героя Российской Федерации Тулпара Мусалаева
- Автор Мадина
- 10 декабря, 2021. Пятница 10:12
Вчера, 9 декабря, в День Героев Отечества по поручению лидера региона Сергея Меликова Председатель Народного Собрания Заур Аскендеров приехал с визитом в дом семьи Героя РФ Тулпара Мусалаева.
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