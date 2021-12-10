ЗАМАНА - Прошло первое собрание Избиркома Дагестана нового состава

Прошло первое собрание Избиркома Дагестана нового состава

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10 декабря, 2021. Пятница 01:33
Прошло первое собрание Избиркома Дагестана нового состава

Вчера, 9 декабря, прошло первое собрание Избирательной комиссии Дагестана состава 2021–2026 годов, информирует пресс-служба Избиркома региона.

Прошло первое собрание Избиркома Дагестана нового состава
Общество

В собрании в режиме видеоконференцсвязи поучаствовал член Центральной избирательной комиссии России Борис Эбзеев. Начал и вел организационное собрание самый старший по возрасту из членов Комиссии Оллиомар Авторбиев. Член ЦИК Борис Эбзеев от имени Центральной избирательной комиссии России предложил кандидатуру Магомеда Дибирова для избрания на место Председателя Избирательной комиссии региона. С помощью тайного голосования члены Комиссии выбрали на эту должность кандидатуру Дибирова.

 

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