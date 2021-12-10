Всероссийскую акцию ко Дню Героев Отечества провели в Махачкале

В нем участвовали Герой России Загид Загидов, глава Миннаца региона Энрик Муслимов, ветераны боевых действий, работники ГУ МЧС по региону, военные в/ч 6752 и 6914, Российские гвардейцы, добровольцы Победы и сотрудники Юнармии. Ими были возложены цветы к памятникам воинских захоронений, Героев Советского Союза и к памятнику Славы Героям.