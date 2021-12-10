В нем участвовали Герой России Загид Загидов, глава Миннаца региона Энрик Муслимов, ветераны боевых действий, работники ГУ МЧС по региону, военные в/ч 6752 и 6914, Российские гвардейцы, добровольцы Победы и сотрудники Юнармии. Ими были возложены цветы к памятникам воинских захоронений, Героев Советского Союза и к памятнику Славы Героям.
Всероссийскую акцию ко Дню Героев Отечества провели в Махачкале
- Автор Мадина
- 10 декабря, 2021. Пятница 00:28
Вчера, 9 декабря, добровольцы Победы Дагестана провели мероприятие на русском кладбище ко Дню Героев Отечества.
Последнее от Мадина
- Лидер РД поблагодарил Сулеймана Керимова за инвестиции в регион
- Лидер РД поблагодарил Сулеймана Керимова за инвестиции в регион
- Сергей Меликов перечислил главреду даргинской газеты «Замана» качества, которые он ценит в близких
- Сергей Меликов: «Мы передали одно из самых красивых мест в Махачкале под строительство образовательного центра “Альтаир”»
- Сергей Меликов предлагает отдать под виноградники все пригодные для этого земли в Дагестане