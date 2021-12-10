ЗАМАНА - Всероссийскую акцию ко Дню Героев Отечества провели в Махачкале

Всероссийскую акцию ко Дню Героев Отечества провели в Махачкале

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10 декабря, 2021. Пятница 00:28
Всероссийскую акцию ко Дню Героев Отечества провели в Махачкале

Вчера, 9 декабря, добровольцы Победы Дагестана провели мероприятие на русском кладбище ко Дню Героев Отечества. 

Всероссийскую акцию ко Дню Героев Отечества провели в Махачкале
Общество

В нем участвовали Герой России Загид Загидов, глава Миннаца региона Энрик Муслимов, ветераны боевых действий, работники ГУ МЧС по региону, военные в/ч 6752 и 6914, Российские гвардейцы, добровольцы Победы и сотрудники Юнармии.  Ими были возложены цветы к памятникам воинских захоронений, Героев Советского Союза и к памятнику Славы Героям.

 

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