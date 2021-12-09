Лидер РД напомнил, что основным инвестором в регионе выступил сенатор Сулейман Керимов. «Почему-то Керимова часто вспоминают как дагестанца и инвестора, но реже как сенатора. Я, учитывая свой небольшой год работы в Совете Федерации России, отметил бы, что это один из прекрасных примеров, когда сенатор весьма активно работает в субъекте. И пользуясь случаем, я хочу выразить в очередной раз благодарность Сулейману Абусаидовичу.
Лидер РД поблагодарил Сулеймана Керимова за инвестиции в регион
- Автор Мадина
- 09 декабря, 2021. Четверг 16:40
Дербент – перспективное направление для республики, которое в классическом виде демонстрирует и отношение инвесторов, и государственную помощь, и региональные вложения, и муниципальные вложения. Об этом 9 декабря в процессе пресс-конференции заявил руководитель Дагестана Сергей Меликов.
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