Сергей Меликов перечислил главреду даргинской газеты «Замана» качества, которые он ценит в близких

Главред спросил, какие качества Глава Дагестана ценит в друзьях, коллегах и подчиненных больше всего. Кроме того, Арсен Юсупов спросил, что Меликов никогда не допустит и не простит.

Отвечая на первый вопрос, руководитель республики перечислил следующее: преданность, честность и порядочность.

Далее Сергей Меликов указал на то, что не приемлет зависть, ложь и подхалимство. «Остальное все бывает. Мы все живём, учимся, и воспитывают нас не только тогда, когда мы ходим в школу. Все это зависит от той среды, в которой мы живём, и от той востребованности, которую эта среда нам предъявляет»,- отметил лидер региона.