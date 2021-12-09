ЗАМАНА - Сергей Меликов перечислил главреду даргинской газеты «Замана» качества, которые он ценит в близких

Сергей Меликов перечислил главреду даргинской газеты «Замана» качества, которые он ценит в близких

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09 декабря, 2021. Четверг 16:32
Сергей Меликов перечислил главреду даргинской газеты «Замана» качества, которые он ценит в близких

Лидер Дагестана Сергей Меликов на пресс-конференции в рамках форума СМИ в Махачкале ответил на вопрос главного редактора даргинской газеты «Замана» Арсена Юсупова.

Главред спросил, какие качества Глава Дагестана ценит в друзьях, коллегах и подчиненных больше всего. Кроме того, Арсен Юсупов спросил, что Меликов никогда не допустит и не простит.

Отвечая на первый вопрос, руководитель республики перечислил следующее: преданность, честность и порядочность.

Далее Сергей Меликов указал на то, что не приемлет зависть, ложь и подхалимство. «Остальное все бывает. Мы все живём, учимся, и воспитывают нас не только тогда, когда мы ходим в школу. Все это зависит от той среды, в которой мы живём, и от той востребованности, которую эта среда нам предъявляет»,- отметил лидер региона.

 

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ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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