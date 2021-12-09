ЗАМАНА - Сергей Меликов предлагает отдать под виноградники все пригодные для этого земли в Дагестане

Сергей Меликов предлагает отдать под виноградники все пригодные для этого земли в Дагестане

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09 декабря, 2021. Четверг 15:39
Сергей Меликов предлагает отдать под виноградники все пригодные для этого земли в Дагестане

8 декабря в рамках форума «Региональные СМИ в условиях новой цифровой реальности: векторы развития» лидер Дагестана Сергей Меликов, отвечая на вопросы региональных корреспондентов, заявил о необходимости пересмотреть алгоритм использования пригодных для произрастания винограда земель, не допуская другого их применения.

Сергей Меликов предлагает отдать под виноградники все пригодные для этого земли в Дагестане
Общество

Меликов отметил, что для выращивания винограда необходим целый цикл, то есть много времени. А также он заметил, что региональный виноград популярен в Крыму, Краснодарском крае и на Ставрополье. Подробнее можно прочитать тут.

 

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