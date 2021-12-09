Сергей Меликов предлагает отдать под виноградники все пригодные для этого земли в Дагестане

Автор Мадина

8 декабря в рамках форума «Региональные СМИ в условиях новой цифровой реальности: векторы развития» лидер Дагестана Сергей Меликов, отвечая на вопросы региональных корреспондентов, заявил о необходимости пересмотреть алгоритм использования пригодных для произрастания винограда земель, не допуская другого их применения.